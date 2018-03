Η Χριστίνα Μπόμπα φόρεσε το ιδανικό χρώμα για την εποχή και μαγνήτισε τα βλέμματα!

Η καμπαρντίνα της έχει την τέλεια απόχρωση για τις πρώτες ανοιξιάτικες βόλτες κάτω από τον ήλιο.

Ολοκλήρωσε το σύνολο της με ένα πολύ θηλυκό και εντυπωσιακό ζευγάρι γυαλιά ηλίου με έγχρωμους φακούς.

Τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, ενώ το πρόσωπο της καθαρό, φωτεινό και με ελάχιστο μακιγιάζ και ροζ χείλη.

Φυσικά η Χριστίνα ήταν ευδιάθετη μπροστά στον φακό και χάρισε στους φωτογράφους το πιο γλυκό της χαμόγελο.

Δοκίμασε κι εσύ να φορέσεις μια καμπάρντίνα με χρώμα αυτή την σεζόν και για όσο ακόμα ο καιρός είναι δροσερός και χρειάζεσαι ένα ελαφρύ πανωφόρι.

Ταιριάζει με τα πάντα. Από το τζιν σου όπως το φόρεσε η Χριστίνα μέχρι πάνω από φούστες και φορέματα αλλά και πολλά είδη παπουτσιών -φλατ και ψηλοτάκουνα.

Δες πως το φόρεσε η Χριστίνα Μπόμπα και go for it!