Χρ. Καλογρίτσας: Νέα sms από τον Ν. Παππά και τιμολόγια χρηματοδότησης του Documento

Συμπληρωματικά στοιχεία στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής που διερευνά αδικήματα που τυχόν διαπράχθηκαν από τον πρώην υπουργό Ν. Παππά, φαίνεται να απέστειλε ο Χρ. Καλογρίτσας.

Τα στοιχεία αφορούν σε SMS και σε τιμολόγια χρηματοδότησης της εφημερίδας Documento, που σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, επιβεβαιώνουν τα όσα είχε καταθέσει.

Σύμφωνα με τις πηγές, τα στοιχεία που αφορούν SMS μεταξύ του ίδιου του κ. Καλογρίτσα και του Ν. Παππά επιβεβαιώνουν ότι ο τελευταίος συντόνιζε όλες τις ενέργειες και συναντήσεις τους, αποδεικνύοντας ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργούσε ως παρένθετο πρόσωπο (μπροστινός) του κ. Παππά.

Σύμφωνα με τις πηγές που πρόσκεινται στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ο κ. Καλογρίτσας κατέθεσε:

– SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα που του αναφέρει «Tony Lianos he will be waiting at ccc office at 9 am tomorrow» επισημαίνοντας του «γρήγορα» «αύριο πρωί», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς κανόνισε συνάντηση του κ. Καλογρίτσα με τον κ. Λιανό της ccc πριν το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και την έκδοση της εγγυητικής, εκθέτοντας τον κ. Παππά που δήλωνε ότι δεν είχε σχέση με τις επαφές Καλογρίτσα ccc. Ο κ. Παππάς λοιπόν εμπλέκεται απόλυτα στην αφανή συνεργασία Καλογρίτσα CCC για τις τηλεοπτικές άδειες

– SMS του κ. Παππά προς τον κ. Καλογρίτσα όπου αρχικά αναφέρει «περιμένω τηλ» και εν συνεχεία «Μίλησα σε παίρνει τηλ σήμερα. Ζήτησε ο Κοντ να σε δει…… λέει ό, τι του πούμε (φουρλεμάδης)», πράγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Παππάς επικοινώνησε με τον κ. Κοντομηνά, ότι κανόνισε τη συνάντηση Καλογρίτσα Κοντομηνά και ότι είχε διασφαλίσει ότι ο κ. Κοντομηνάς θα κάνει «ό,τι του πούμε», επιβεβαιώνοντας ότι ο κ. Καλογρίτσας λειτουργεί με εντολές του κ. Παππά.

– Σειρά τιμολογίων που επιβεβαιώνουν τα όσα έχει καταθέσει στην προανακριτική επιτροπή περί της χρηματοδότησης της εφημερίδας Documento από τον ίδιο με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.