Χατζηδάκης: Έρχεται εθνικό πρόγραμμα αναδασώσεων σε 13 περιοχές

Εθνικό πρόγραμμα αναδασώσεων σε 13 περιοχές, που δεν μπορούν να γίνουν φυσικές αναδασώσεις, προανήγγειλε σήμερα Πέμπτη, μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα αναδασώσεις κάνουν ιδιώτες και εθελοντές. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, η προσπάθεια θα στηριχτεί με ένα ποσό ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ανέφερε ότι μισό εκατομμύριο στρέμματα θα καλυφτούν με δενδρύλλια που θα παραχθούν στην Ελλάδα. Διευκρίνισε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν οι πρώτες φυτεύσεις να γίνουν του χρόνου το φθινόπωρο.

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που ενεργοποιείται αύριο, είναι το μεγαλύτερο από ποτέ με το ποσό των επιδοτήσεων να ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ όταν παλαιοτέρα ήταν 300 με 350 εκατομμύρια δήλωσε εξάλλου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε γνωστό ότι θα βγαίνει κάθε χρόνο ένα Εξοικονομώ Αυτονομώ αυτής της κλίμακας. Ανέφερε ότι σε μια δεκαετία καλύφθηκαν 130 χιλιάδες περιπτώσεις, ενώ στο εξής κάθε χρόνο θα καλύπτονται 60 χιλιάδες.

Αύριο (Παρασκευή) στις 10.00 το πρωί, θα ανοίξει η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος για υποβολή αιτήσεων για τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

