Χαρδαλιάς: Σε σκληρό lockdown η Κάλυμνος και ο δήμος Ευόσμου-Κορδελιού

Σε «σκληρό» lockdown τίθενται από αύριο στις 6 το πρωί ο δήμος Καλυμνίων και ο δήμος Ευόσμου-Κορδελιού, μετά από την εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων κατά την τακτική συνεδρίαση της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς στη σημερινή ενημέρωση, οι περιοχές αυτές εντάσσονται στο «βαθύ κόκκινο», πολύ αυξημένου κινδύνου, μετά την αύξηση του επιδηολογικου φορτίου

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας (πλην Σκύρου), ο Δήμος Μυκόνου, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, όπου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί ισχύουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Άρα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) βρίσκονται πλέον:

-Ο Δήμος Καλυμνίων

-Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης

-Ο Δήμος Μυκόνου

-Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πλην Σκύρου)

-Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

-Η Περιφέρεια Αττικής.

