Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019: H γιορτή του burger επιστρέφει ξανά στην πρωτεύουσα της γεύσης

To Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό food festival αφιερωμένο στο burger, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη λατρεμένη Θεσσαλονίκη, για ένα ακόμα ζουμερό και γευστικό, ανοιξιάτικο τριήμερο!

Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου, το Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 μετατρέπει ξανά τη Δ.Ε.Θ. στο σημείο συνάντησης των απανταχού burger lovers!

Τις μοναδικές γεύσεις του Burger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 θα συνοδεύσει ένα δυναμικό κι εκρηκτικό Line Up αγαπημένων καλλιτεχνών. Την πρώτη μέρα θα απολαύσουμε τον International Showman Tonis Sfinos μαζί με τον αγαπημένο Joey, τη δεύτερη τους δυναμικούς My Excuse και Vanilla The Band, ενώ η τρίτη μέρα κλείνει εκρηκτικά με Dub Pistols και 63 High!

H πρώτη μέρα του μουσικού line up του B urger Fest | Θεσσαλονίκη 2019 , ξεκινά δυνατά, ανατρεπτικά και δυναμικά καθώς η διοργάνωση εξασφάλισε, για την απόλαυση σας και μόνο την παρουσία του, χαρακτηρισμένου διεθνώς ως international showman, Tonis Sfinos ως headliner. Μαζί του όπως πάντα οι Playmates. Μπορεί να έχει μόλις γυρίσει από το Αμέρικα, μπορεί ακόμη να φοράει τα ρούχα της δεκαετίας των 60’ς και 70’ς αλλά ο Τόνις Σφήνος παραμένει επίκαιρος, φρέσκος και ολοζώντανος με φούλ διασκεδαστική διάθεση. Θα παρουσιάσει ένα ανατρεπτικό χορευτικό σόουεξτραβαγκάντζα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία έκπληξη ειδικά για την βραδιά αυτή!! Ετοιμαστείτε λοιπόν κάπου ανάμεσα στα burger και τις μπύρες να απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα του καλλιτέχνη «Είστε μάγκες ρέι?»

Λίγο πιο πριν o JOEY ο τροβαδούρος του Folk & Roll, παρέα με τα Παλιόπαιδα του, θα μοιραστεί τη Μουσική του, μέσα από το Ανοιξιάτικο μέρος της περιοδείας του, «ΜίνιαΤουρ»!

Θα βρεθεί στο Burger Festival, στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, για να μας κεράσει Χορό και Χαμόγελα, μέσα από το νέο του πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μουσικές απ’ όλον τον κόσμο κι απ’ όλες τις εποχές, τραγούδια από τους δύο πρώτους δίσκους του, καθώς και νέα τραγούδια απ’ τον επερχόμενο του δίσκο “Όλα για Καλό” που θα κυκλοφορήσει το Καλοκαίρι.

Τη δεύτερη μέρα του Festival headliner είναι ένα γκρουπ που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού της Θεσσαλονίκης και την φήμη του το πιο δυναμικού αγγλόφωνου LIVE performance στην Ελλάδα, οι My Excuse,υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν με ένα πρωτοφανές non stop χορευτικό πρόγραμμα γεμάτο γνωστές φρέσκες επιτυχίες καθώς και original υλικό από τα δύο τους album.

Οι Vanilla The Band είναι τέσσερις, παίζουν covers και τραγουδάνε όλοι. Παίζουν rock, παίζουν pop, παίζουν dance και hip hop, λίγο funk, λίγο punk, ένα γαλλικό, ένα ιταλικό, ένα ισπανικό και ενίοτε τρία ελληνικά τραγούδια. Έχουν υποστηρίξει πως είναι η αγαπημένη διασκευομπάντα του Τσακ Νόρις και παίζει όντως να είναι γιατί πέρασε καιρός, εκείνος σίγουρα το έμαθε κι αυτοί ζουν ακόμα. Οι Vanilla θέλουν και μπορούν να σε διασκεδάσουν.

Για την τρίτη μέρα της μεγάλης γιορτής του burger οι καταστάσεις προβλέπονται εκρηκτικές. Ετοιμαστείτε για χορό μέχρι τελικής πτώσεως από 2 μπάντες που ζουν κι αναπνέουν γι’ αυτό το σκοπό.

Τα λόγια περιττεύουν για τους Headliners της τρίτης μέρας της μεγάλης γιορτής του Burger στη Θεσσαλονίκη. Οι ανεπανάληπτοι κι εκρηκτικοί Dub Pistols, ένα από τα πιο γνωστά punk & ska acts του πλανήτη, θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμα τους με τους dub, drum & bass, hip–hop, punk και ska ρυθμούς τους. Στις 2 Ιουνίου η διαβόητη μπάντα των μουσικών pistoleros έρχεται για να σπείρει τον πανικό μ’ ένα live μουσικό χαρμάνι γεμάτο ηχητικές εκρήξεις. Οι αξεπέραστοι αυτοί dub πιστολάδες έρχονται για ένα ταραχώδες, γεμάτο σαματά party, που αναπόφευκτα θα μας απογειώσει!

Το live stage του Burger fest ανοίγει την Κυριακή 2 Ιουνίου με μια από τις πιο εκρηκτικές μπάντες της Θεσσαλονίκης σε με μία εκρηκτική ska punk εμφάνιση. Οι 63 High θα παρουσιάσουν, όπως συνηθίζουν άλλωστε το ξεσηκωτικό και γεμάτο ενέργεια show τους θα είναι όπως πάντα γεμάτο ska, jamaican reggae και hardcore punk στοιχεία. Άφθονη μπύρα και χορός για το καλύτερο φινάλε του φεστιβάλ!

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του Burger Fest και στο Facebook Event για ανακοινώσεις, διαγωνισμούς και εκπλήξεις!

Πληροφορίες / Αιτήσεις – Συμμετοχές | b urger houses:

E – mail: info @ burgerfest . gr

Url: https://burgerfest.gr

Hyperlinks:

Official Url: http://burgerfest.gr/

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/burgerfestgr/

Official Instagram Page: https://www.instagram.com/burgerfest_gr/

Official Facebook Event: https://www.facebook.com/events/298654930807645/

Διάθεση Εισιτηρίων:

E –Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/festival/deth-helexpo/burger-fest-2019/

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Στάθης Αγγελάκος – Τ: 6943258864

Χορηγοί Επικοινωνίας: