Αύξηση των κρουσμάτων στην Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης του κορωναίου στην Ελλάδα

Τριψήφιος για μια ακόμη ημέρα ο αριθμός των νεκρών από κορωνοϊό στην Ελλάδα. Παραμένει η ισχυρή πίεση στο σύστημα Υγείας με 583 διασωληνωμένους ασθενείς.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1395 νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 122648, εκ των οποίων το 52.6% άνδρες.

5076 (4.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 34774 (28.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Από τα 1395 νέα κρούσματα τα 295 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής, τα 357 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 80 στην περιφέρια των Σερρών, 75 στην περιφέρεια της Μαγνησίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/o-xartis-koronoiou-se-ellada-357-nea-krousmata-se-thessaloniki-295-attiki

