Αυξάνεται η αμερικανική παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο Στη Ρόδο αμερικανικά ελικόπτερα

Αυξάνεται η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 24ωρα, μετά την κλιμάκωση που προκάλεσε η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, την περασμένη εβδομάδα. Χθες το πρωί, ένας σχηματισμός αμερικανικών ελικοπτέρων Σινούκ και Μπλακ Χοκ πέταξε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με τελικό προορισμό την Κύπρο, όπου και θα βρίσκονται τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τέσσερα Σινούκ, τα οποία αφού έκαναν στάση στη Ρόδο συνέχισαν για Κύπρο και τέσσερα Μπλακ Χοκ που παρέμειναν στη Ρόδο μέχρι νεωτέρας.

A dozen of U.S. Army Chinook and Blackhawk helicopters landing at the Aegean island of Rhodes, Greece, Jan. 8, 2020. pic.twitter.com/y4avGZakDT

— e-Αmyna (@e_amyna) January 8, 2020