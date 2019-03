Αυτοκτονία, ο θάνατος του Κιθ Φλιντ

O τραγουδιστής του διάσημου συγκροτήματος, Prodigy, Keith Flint πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Η επίσημη ανάρτηση του συγκροτήματος στο Instagram για την αυτοκτονία αναφέρει:

«Τα νέα είναι αληθινά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό αλλά ο αδερφός μας ο Keith Flint αυτοκτόνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είμαι βαθιά σοκαρισμένος, πολύ θυμωμένος, μπερδεμένος και συντετριμμένος. Αντίο φίλε», έγραψε ο Λίαμ Χάουλετ, συνιδρυτής των Prodigy στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ήταν 49 ετών. Ο θρυλικός τραγουδιστής από το Ντάμνοου του Έσσεξ εντοπίστηκε από την αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, όταν οι νοσηλευτές σε ασθενοφόρο απάντησαν σε κλήση για έναν άνδρα που δεν είχε τις αισθήσεις του. «Μας κάλεσαν λόγω ανησυχίας για την υγεία ενός άνδρα, σε μια διεύθυνση στο Μπρουκ Χιλ, Νορθ Εντ, λίγο μετά τις 8:10 το πρωί» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ.

Ο Keith Flint συγκλόνισε με το τραγούδι Firestarter το οποίο συμπεριλήφθηκε στον τρίτο δίσκο των Prodigy, The Fat of the Land, το 1997.

Οι στίχοι του δημιούργησαν συζήτηση ότι προωθούν τη βία, συζητήσεις υπήρξαν και για το video clip.

Οι Prodigy αναδύθηκαν από την underground rave σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έγιναν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες της Βρετανίας.