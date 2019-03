Αυτό είναι το καλύτερο μπαρ στην Ελλάδα: 320 χλμ. από την Αθήνα με την πιο ψαγμένη κάβα!

Απονεμήθηκαν για ακόμα μία χρονιά τα Αθηνόραμα Bar Awards αναδεικνύοντας τα καλύτερο μπαρ της Ελλάδας με την πρώτη θέση να κατακτά το «Grooove Cocktail Bar» στον Βόλο.

Συνολικά διακρίθηκαν 59 μπαρ σε όλη τη χώρα. Η Αθήνα απέσπασε για άλλη μια χρονιά τη μερίδα του λέοντος σε αριθμό, ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση των κριτικών του περιοδικού , το μπαρ που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με 16,5 στα 20 και κατέκτησε την κορυφή για φέτος βρίσκεται 320 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα.

Απονεμήθηκαν για ακόμα μία χρονιά τα Αθηνόραμα Bar Awards αναδεικνύοντας τα καλύτερο μπαρ της Ελλάδας με την πρώτη θέση να κατακτά το «Grooove Cocktail Bar» στον Βόλο

Το Groοove Cocktail Bar του Βόλου με την ψαγμένη κάβα και την απαιτητική λίστα κοκτέιλ ανακηρύχτηκε το καλύτερο μπαρ της χώρας και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από τους περίπου 700 προσκεκλημένους στο «Box Athens».

Στην Αθήνα πήγαν συνολικά 41 βραβεία, στη Θεσσαλονίκη 5, στα Ιωάννινα 3, στον Βόλο, το Ηράκλειο Κρήτης και την Πάτρα από 2, ενώ από 1 βραβείο πήραν μπαρ της Λαμίας, της Λάρισας και της Σύρου.

Το «Grooove Cocktail Bar» στο Βόλο ξεχωρίζει για τα εμπνευσμένα κοκτέιλ, τις πρώτες ύλες του και την ψαγμένη του κάβα

Πώς απονέμονται τα Αθηνόραμα Bar Awards

Κάθε χρόνο η εξειδικευμένη ομάδα του περιοδικού «αθηνόραμα» εξετάζει εκατοντάδες μπαρ σε όλη τη χώρα και αξιολογεί τις ικανότητες των bartenders. Ικανότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την παρασκευή κλασικών κοκτέιλ (για να αξιολογηθούν η εμπειρία και η δεξιοτεχνία) αλλά και με τα signature cocktails (για να αξιολογηθούν η δημιουργικότητα και η γνώση). Επίσης σε κάθε μπαρ ζητείται η δημιουργία δύο tailor-made cocktails με συγκεκριμένες οργανοληπτικές οδηγίες ώστε να αξιολογηθούν τα αντανακλαστικά, η φαντασία και η ικανότητα του bartender.

Τέλος, εξετάζονται και αξιολογούνται η έκταση, το βάθος και η εξειδίκευση της spirit list. Κάθε μπαρ βραβεύεται με 1, 2 ή 3 shakers με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνει: 15/20 και 15,5/20 – 1 shaker 16/20 έως 17,5/20 – 2 shakers 18/20 και πάνω – 3 shakers

Η αξιολόγηση γίνεται με διεθνή κριτήρια.

Tο καλύτερο μπαρ της Ελλάδας για το 2019 έχει βαθμολογία 16,5/20

Tο καλύτερο μπαρ της Ελλάδας για το 2019 έχει βαθμολογία 16,5/20.

Στην Αθήνα πήγαν συνολικά 41 βραβεία, στη Θεσσαλονίκη 5, στα Ιωάννινα 3, στον Βόλο, το Ηράκλειο Κρήτης και την Πάτρα από 2, ενώ από 1 βραβείο πήραν μπαρ της Λαμίας, της Λάρισας και της Σύρου

Την τελετή παρουσίασε ο Μιχάλης Παπαζήσης, Head of Digital Media Production στην Bar Academy, γνωστός για τα βίντεο με θεματολογία γύρω από τα spirits, έχοντας ως παρτενέρ πίσω από την πραγματική μπάρα που στήθηκε στη σκηνή τον Χρήστο Αξαρλή, Head of Training Development στην Bar Academy.

Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές επτά δημοφιλή πρόσωπα από το χώρο της τέχνης και της show biz, τα οποία παράλληλα μας χάρισαν και ένα δείγμα του ταλέντου τους βασισμένο στο θέμα της βραδιάς: ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επιχείρησε μια «προσομοίωση» επίσκεψης γευσιγνωστών σε μπαρ, ο Γιώργος Χατζηπαύλου έκανε ένα ντελιριακό stand up, ο Σπύρος Γραμμένος τραγούδησε για μια «Ενενηντάρα TDK», ο Λάμπρος Φισφής με τον Δημήτρη Μακαλιά έκαναν ένα θεατρικό παιχνίδι με φόντο ένα μπαρ, η Τζένη Μελιτά δημιούργησε το «εννοιολογικό κοκτέιλ» της βραδιάς και τέλος ο Tonis Sfinos, μέσα από ένα μικρό σόου, μας έπεισε πως η μελλοντική ενασχόλησή του με τα μπαρ είναι… επιβεβλημένη.

Το βραβείο στο καλύτερο μπαρ της χώρας απένειμε ο εκδότης του «αθηνοράματος» Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Τα ειδικά βραβεία του θεσμού παρέδωσε η ραδιοφωνική παραγωγός Εύα Θεοτοκάτου, η οποία ήταν επί σκηνής καθ’ όλη τη διάρκεια των απονομών, συνοδεύοντας τις βραβεύσεις και… προθερμαίνοντας τα πλατό για το πάρτι που ακολούθησε, ενώ τα ειδικά βραβεία των χορηγών απένειμαν ο κ. Ευάγγελος Δρίτσας, Group Brand Manager της Nestle Waters Hellas (καλύτερο κοκτέιλ με βάση το Perrier), και η κ. Ελευθερία Καλφοπούλου, Marketing Director της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης Α.Ε. (καλύτερο κοκτέιλ με βάση την M Dry Mastiha).