Άρθρο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ: «Ο μάγος είναι …το εμπόδιο»

«Η σύγχρονη αστική κοινωνία, που δημιούργησε τόσο ισχυρά μέσα παραγωγής και ανταλλαγής, μοιάζει με το μάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια να κυριαρχήσει πάνω στις καταχθόνιες δυνάμεις που ο ίδιος κάλεσε»: Αυτη τη φράση από το «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» που γράφτηκε το 1848 από τους Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς προτάσσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα του Σαββατοκύριακου» υπό τον τίτλο «Ο μάγος είναι …το εμπόδιο».

Τονίζει ότι η παραπάνω φράση αποτυπώνει το βάθος και την πραγματική αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή πλειοψηφία.

Όπως εξηγεί «είμαστε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, της ψηφιοποίησης», αυτές οι εξελίξεις μαρτυρούν την αδιάψευστη αλήθεια ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής για εκατομμύρια εργαζόμενους στην χώρα μας και σε όλον τον κόσμο, «όμως τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα αντίθετα. Το ρολόι αντί να πηγαίνει προς τα μπρος, γυρνάει πίσω…»

«Το χάσμα ανάμεσα στο πως μπορεί να ζει σήμερα ένας εργαζόμενος και στο πως τελικά ζει, όλο και μεγαλώνει ακόμα και αν η καπιταλιστική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφέρεται στα σύννεφα μιας νέας κρίσης που πυκνώνουν πάνω από τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία, στις ανακατατάξεις σε μέχρι πρότινος θεωρούμενες ακλόνητες συμμαχίες, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στους εμπορικούς πολέμους και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και στις εκτεταμένες περιβαλλοντικές καταστροφές, και τονίζει πως τα «τα ιστορικής σημασίας γεγονότα που διαδραματίζονται μπροστά μας είναι αποτέλεσμα αυτής της αντίφασης. Την ίδια στιγμή που παράγεται τεράστιος πλούτος, η καπιταλιστική οικονομία χαρακτηρίζεται από αναρχία και ανταγωνισμούς για το ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα ιδιοποιηθούν αυτόν τον πλούτο…».

Επισημαίνει ότι «μικρογραφία αυτών είναι όσα ζούμε και στην Ελλάδα», τονίζοντας στη συνέχεια ότι «η άλλη όψη αυτών των αδικιών της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η εμπλοκή της χώρας σε σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρει πως ο ελληνικός λαός αντί να ζει με πραγματική ασφάλεια και σταθερή ειρήνη, με συνεργασία με όλους τους λαούς και με ικανοποίηση των αναγκών του, ζει υπό τη διαρκή απειλή, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σημερινό επικίνδυνο ψευτοδίλημμα «υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα και συνεκμετάλλευση με την Τουρκία ή πολεμική σύγκρουση».

Υπογραμμίζει πως κάθε πλευρά αυτού του διλήμματος, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το λαό, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ειρήνη «αφενός γιατί μπορεί μία πολεμική εμπλοκή να λειτουργήσει ως καταλύτης για να προχωρήσουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης, τα οποία είναι και εκφρασμένος πόθος των ΗΠΑ. Αφετέρου τα σχέδια συνεκμετάλλευσης φέρουν το σπέρμα μίας επόμενης σύγκρουσης, αφού δεν μιλάμε για συνεργασία λαών, αλλά επιχειρηματικών κολοσσών και ισχυρών κρατών, μέσα σε συνθήκες αυξανόμενων ανταγωνισμών διεθνώς».

Προσθέτει ότι το δόγμα με το οποίο υπέστη πλύση εγκεφάλου ο ελληνικός λαός διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, σύμφωνα με το οποίο «όσο η Ελλάδα είναι το καλό παιδί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ τόσο εξασφαλίζει τα σύνορα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», χρεοκοπεί. Και εξηγεί: «Το δείχνουν οι εξελίξεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας της απαράδεκτης κυβέρνησης της Τουρκίας με την λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης».

Επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε στρατιωτικό ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με όλα τα κόμματα να «τρέχουν στο στίβο αμερικανοπληξίας» και με τον ΣΥΡΙΖΑ να φθάνει μέχρι «και να διεκδικεί την πατρότητα του πιο σφιχτού εναγκαλισμού με τις ΗΠΑ!»

«Τελικά; Το ΝΑΤΟ νίπτει τας χείρας του, όταν δεν υποθάλπει το πρόβλημα. Η ΕΕ αρκείται σε ευχολόγια ψελλίζοντας κάποια αυτονόητα. Κάπως έτσι τροφοδοτείται η τουρκική επιθετικότητα» τονίζει.

Προσθέτει ότι «η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του ελληνικού λαού σε κάθε πλευρά της ζωής του, «σκαλώνει» στο ίδιο εμπόδιο. Στον …»μάγο» που αναφέραμε στην εισαγωγή. Δηλαδή στο γερασμένο και διεφθαρμένο σύστημα που λέγεται καπιταλισμός».

«Στις σύγχρονες προκλήσεις απαιτούνται σύγχρονες λύσεις. Οι καινοτόμες παραγωγικές δυνατότητες απαιτούν και καινοτόμες σχέσεις παραγωγής» τονίζει ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «όσο κι αν η σκιά του «ΤΙΝΑ» (there is no alternative) πέφτει βαριά πάνω από κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα, όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση διέσυρε αγωνιστικές αξίες, ενισχύοντας τη συντηρητικοποίηση, όσο και αν η κυβέρνηση βαφτίζει «κανονικότητα» τη βάρβαρη πολιτική της, η μεγάλη αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί: Κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, κρίσεις μπορεί να ανατείλει. Είναι ο Σοσιαλισμός, η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, όσο κι αν η πρώτη απόπειρα οικοδόμησής του, σε κάποιες χώρες τον 20ο αιώνα, δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί, ηττημένη από λάθη, αστοχίες κι ελλείψεις, μέσα σε έναν αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Πλέον σήμερα, στον 21ο αιώνα η μελετημένη πείρα, μαζί με την ίδια την αντικειμενική εξέλιξη των κοινωνιών, μπορούν να μας οδηγήσουν στη νέα κοινωνία, αν το βάλουμε στόχο οι λαοί, αν αποφασίσουμε να δείξουμε την πραγματική μας δύναμη».

«Ο «μάγος» προκαλεί όλο και μεγαλύτερες αντιθέσεις, όλο και πιο άλυτες αντιφάσεις, αλλά δεν θα αποσυρθεί μόνος του. Αγριεύει όλο και περισσότερο για να επιβάλει τα θέλω του. Όσο οι εργατικοί αγώνες δημιουργούν και διευρύνουν ρωγμές στο σύστημα, σπάζοντας τον συμβιβασμό, την μοιρολατρία, τόσο ο «μάγος» θα απομυθοποιείται ως αυτό που είναι: Ένας δύσκολος, αλλά όχι ανίκητος αντίπαλος» τονίζει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καταλήγοντας «υποδεχόμαστε με αισιοδοξία το 2020, όσο ζοφερό και αν φαίνεται πως θα είναι. Στις σύγχρονες προκλήσεις, απαντήσεις μπορεί να δώσει η καθημερινή δράση, οι εκτιμήσεις και η πρόταση εξουσίας που καταθέτει το ΚΚΕ στον λαό, ώστε αυτή να γίνει υπόθεση της πάλης και του αγώνα του.»

πηγή: ΑΜΠΕ