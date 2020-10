Αραμπατζή: Τα ελληνικά προϊόντα είναι covid-free

«Τα ελληνικά τρόφιμα και γενικότερα τα αγροτικά προϊόντα έχουν προβάδισμα σήμερα στην αγορά -όπως αποδεικνύει η αύξηση των εξαγωγών τους- καθώς, επιλέγοντάς τα, ο καταναλωτής, που εύλογα αναζητεί ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, μπορεί να είναι σίγουρος πως είναι «covid-free» καθώς η Ελλάδα είναι από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη» επισήμανε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συμμετείχε σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «The new world of Agriculture – Smart Agro-tech in South-Eastern Europe» που διοργάνωσε η ισραηλινή πλατφόρμα «Improvate».

Η υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προώθηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αλλά και τη στήριξη των παραγωγών, ενώ αναφερόμενη στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας μίλησε για:

– «… τη διευκόλυνση, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, της πρόσβασης των παραγωγών στα χρηματοδοτικά εργαλεία, και

– τον λεγόμενο «εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα», δηλαδή την διευκόλυνση της πρόσβασης αγροτών και κτηνοτρόφων σε ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων όπου κι αν βρίσκονται».

Επίσης σε άλλο σημείο της ομιλίας της επεσήμανε:

«Το μοντέλο της γεωργίας που εμείς έχουμε στο μυαλό μας και προωθούμε έχει στο επίκεντρό του την ανθρώπινη ευζωία και τη βιοποικιλότητα. Γι’ αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε την τοπική παραγωγή που γίνεται με περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο και να την διευκολύνουμε να βρει την θέση που της αξίζει στις αγορές. Και σ’ αυτό αναμφίβολα θα βοηθούσε μια εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι βασικό σημείο, στο οποίο θα ήθελα να δω «την αλλαγή να γίνεται πράξη».