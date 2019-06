ΑΠΘ: Μουσική Εκδήλωση με τη Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Το Σωματείο «Φίλοι της Χορωδίας “Γιάννης Μάντακας” του ΑΠΘ» σε συνεργασία με το Σωματείο «Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης» και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, μία μουσική εκδήλωση που περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα μουσικά έργα από τον 15ο αιώνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:30, στον Αρχαιολογικό Χώρο των Ανακτόρων του Γαλερίου (Πλατεία Ναυαρίνου).

Συμμετέχουν η Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» και το Χορωδιακό Εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του ΑΠΘ

Ave verum corpus W.A. Mozart (1756-1791)

Tantum Ergo W. A. Mozart (1756-1791)

Deep river Spiritual (επ. Ellen Carter)

Let us break bread together Spiritual (επ. Egon Ziesmann)

Pavane Th. Arbeau (1519 -1595)

Ce mois de mai C. Jannequin (1485-1558)

Odi et amo C. Orff (1895-1982)

Σοπράνο: Βασιλική Βαϊούλη

Πιάνο: Κατερίνα Παπάζογλου

Διεύθυνση: Εριφύλη Δαμιανού, Πέτρος Μπεκιαρίδης

An die Musik F. Schubert (1797-1828)

Porgi amor W. A. Mozart (1756-1791)

Άρια της κοντέσα από την όπερα «Le Nozze di Figaro»

Σοπράνο: Βασιλική Βαϊούλη

Πιάνο: Θέλξη Ματίκα

Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Cantate Domino C. Monteverdi (1567-1643)

Ave Maria T. L. Victoria (1548 – 1611)

Θαλασσάκι Παραδοσιακό (Επεξ. Γ. Τομπαζίδης)

Tourdion Από τη συλλογή P. Attaignant (16ος αι.)

Ανάγκη να σε πάρω εγώ & Εμβατήριο για λεηλασίες: Δύο τραγούδια από τη σκηνική μουσική για το θεατρικό έργο του Bertolt Brecht «Ο κύκλος με την κιμωλία», σε μουσική Μάνου Χατζηδάκι και χορωδιακή επεξεργασία Γιώργου Κουρουπού.

Διεύθυνση: Εριφύλη Δαμιανού, Γιάννης Τομπαζίδης

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του ΑΠΘ & Χορωδιακό Εργαστήρι Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς Μ. Χατζηδάκις (επεξ. Δημ. Καρβούνης)

Άρνηση Μ. Θεοδωράκης (επεξ. Π. Μπαρμπάτης)

Μαργαρίτα Μαγιοπούλα Μ. Θεοδωράκης (επεξ. Π. Μπαρμπάτης)

Μυρτιά Μ. Θεοδωράκης (επεξ. Π. Μπαρμπάτης)

Πιάνο: Κατερίνα Παπάζογλου

Φλάουτο: Σοφία Λιολιοπούλου

Κιθάρα: Ηλίας Παλαπέλας

Ακορντεόν: Γιάννης Μπαμπάρης

Διεύθυνση: Εριφύλη Δαμιανού

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

