Απ. Τζιτζικώστας: 100 εκ. ευρώ θα διατεθούν την επόμενη διετία στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

Συνέδριο με θέμα «Στρατηγική και Δράσεις για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Προκλήσεις, ευκαιρίες, σχεδιασμός» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ανάδειξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» για το 2018 και θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ), με ώρα έναρξης 9.30’ το πρωί.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν Έλληνες και Ευρωπαίοι ειδικοί και αξιωματούχοι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις που έχει υλοποιήσει ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, καλές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και τις προσκλήσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που προκηρύσσει το αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Αφενός προκηρύσσουμε τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, που σημαίνει ότι κονδύλια ύψους 100 εκ. ευρώ θα διατεθούν την επόμενη διετία και μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στις επιχειρήσεις, στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή μιλάμε για επενδύσεις, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για νέες θέσεις εργασίας και διατήρηση των υφιστάμενων, για μείωση της ανεργίας, για νέο εισόδημα, για πραγματική ανάπτυξη και τόνωση της αγοράς. Αφετέρου οφείλουμε να προετοιμαστούμε, να συμμετάσχουμε ενεργά και να συνδιαμορφώσουμε το σχέδιο της Κεντρικής Μακεδονίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι η ώρα της διεκδίκησης και του σωστού σχεδιασμού, ώστε σε βάθος δεκαετίας να διαμορφώσουμε το νέο τοπίο στην περιοχή. Η ευθύνη είναι μεγάλη, καθώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια παραμένουν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και ο ρόλος των Περιφερειών είναι κρίσιμος. Εμείς δε φοβόμαστε να αναλάβουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Αντιθέτως, βάζουμε προτεραιότητες, βασισμένες στις διαγνωσμένες ανάγκες της Κεντρικής Μακεδονίας, δρομολογούμε λύσεις για τα προβλήματα και θεμελιώνουμε μια καλύτερη προοπτική για τις επόμενες γενιές και για τον τόπο μας. Το αποδεικνύουμε με πράξεις. Δημιουργήσαμε την πρώτη one stop shop υπηρεσία για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία και πλέον είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων, με Γραφείο στις Βρυξέλλες για τη διεκδίκηση περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους τοπικούς φορείς να έχουν τη δική τους πύλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το συνέδριο αποτελείται από τρεις ενότητες:

-«Δομές Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας από Δημόσιους Φορείς. Ελληνικές και Διεθνείς Πρακτικές» Pure Cosmos – INTERREG EUROPE. Θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων καλές πρακτικές υπηρεσιών μιας στάσης από την Κυβέρνηση της Καταλονίας και το Δήμο Φλωρεντίας.

-«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας θα παρουσιάσει το σχεδιασμό της Περιφέρειας, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαρία Κωστοπούλου θα παρουσιάσει το σχεδιασμό της κυβέρνησης για το επόμενο ΕΣΠΑ, ενώ έχει προβλεφθεί και η πρώτη ανοιχτή διαβούλευση με τους φορείς και τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

-«Παρουσίαση Δράσεων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020». Θα παρουσιαστούν οι νέες προκηρύξεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

«Δομές Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας από Δημόσιους Φορείς. Ελληνικές και Διεθνείς Πρακτικές»

Pure Cosmos – INTERREG EUROPE

9.00-9.30 Εγγραφή – Registration

9.30-10.00 Χαιρετισμοί –Welcome Speeches

10.00 -10.20

Ο ρόλος και οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Κώστας Μιχαηλίδης, Διευθυντής Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, ΠΚΜ

Kostas Michailides, Head of Directorate of Innovation & Entepreneurship, Region Of Central Macedonia

10.20-10.40 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το Σχέδιο Δράσης, του έργου PURE COSMOS για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Κυριακοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΜSc Συνεργάτης της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ

PURE COSMOS, Regional Action Plan for the Region of Central Macedonia

Dimitra Kyriakopoulou, Urban and Regional Planner, MSc, ANATOLIKI SA

10.40- 11.00 Υπηρεσία μιας Στάσης της Κυβέρνησης της Καταλονίας

Κριστίνα Προνιουνόσα, Υπεύθυνη Γραφείου Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Γνώσης, Κυβέρνηση της Καταλονίας

One Stop Shop- Government of Cataluña

Cristina Pruñonosa, Manager of the Business Management Office. Business and Knowledge Ministry, Government of Catalonia

11.00- 11.20

Διάλειμμα – Coffee break

11.20-11.40 Υπηρεσία μιας Στάσης για Επιχειρηματίες , Δήμος Φλωρεντίας

Ντομένικο Τρομπίνο, Υπεύθυνος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης-Δήμος Φλωρεντίας

Βερόνικα Νέντσι, Υπεύθυνος επικοινωνίας του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Μιας Στάσης – Τμήμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων Δήμου Φλωρεντίας

One Stop Shop for Productive Activities- Municipality of Florence

Domenico Trombino, Responsible of OSS Coordination and Juridical Support – Economic Activities Department Municipality of Florence

Veronica Nenci, Contact person of OSS Coordination – Economic Activities Department – Municipality of Florence

11.40-11.50 Το ΚΕΠ-ΕΚΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες προς Επιχειρηματίες

Αχιλλεύς Μένος-Χατζηγεωργίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠ-ΕΚΕ Δήμου Θεσσαλονίκης

Civil Service Centers- Point of Single Contact for Entrepreneurs

Achilles Menos-Hatzigeorgiou, Head of Civil Service Center-Municipality of Thessaloniki

11:50– 12.00 Η εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)-Σύσταση εταιριών μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)- Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής σύστασης επιχειρήσεων (e-YMS).

Ματίνα Μεταλλινού. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου – Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Εμπορικού και Βιομηχανικού Eπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Implementation of the General Commercial Business Registry. (G.E.MI.)- Establishment of companies via “One stop Shop” (YMS) .- Beginning of the on-line establishment of companies (e-YMS).

Matina Metallinou, Deputy Head of the Department of Registry–General Commercial Business Registry.(G.E.MI.), Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry

12.00- 12.30

Διάλειμμα – Coffee break

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027»

12.30-14.30 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο: Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Σχεδιασμός

12.30 – 12.40 Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

12.40 – 13.00 Μαρία Κωστοπούλου Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – αν. Προϊσταμένη Ειδικης Υπηρεσιας Στρατηγικης, Σχεδιασμου & Αξιολογησης

13.00 – 14:30 Ανοιχτή Διαβούλευση -Παρεμβάσεις εκπροσώπων Θεσμικών Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα με εδέσματα της Μακεδονικής Κουζίνας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

«Παρουσίαση Δράσεων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020»

18:00-18:30 Χαιρετισμοί

Απόστολος Τζιτζικώστας,

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Σπύρος Σκοτίδας,

Γενικός Διευθυντής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

18:30-19:15 Παρουσίαση των υπό προκήρυξη Δράσεων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»

Χριστίνα Εδιπίδη, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΚΜ

Νικόλαος Στράβας, Στέλεχος ΕΦ ΠΕΠ ΚΜ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

19.15-20:00 Ερωτήσεις-Απαντήσεις