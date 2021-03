Αντιεξουσιαστές προπηλάκισαν τη βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου – Σκληρή ανακοίνωση ΝΔ

Ένταση επικράτησε τη Δευτέρα στο κέντρο της Πάτρας, όταν ομάδα γυναικών του αντιεξουσιαστικού χώρου εκδίωξε τη βουλευτή της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, από την πλατεία Γεωργίου.

Το πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου είχε διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η βουλευτής της ΝΔ αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το χώρο, όταν γυναίκες του αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποιούσαν πορεία την αντιλήφθηκαν και της επιτέθηκαν φραστικά.

“Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου δέχτηκε επίθεση από αντιεξουσιαστές κατά τη διάρκεια εθελοντικής αιμοδοσίας που οργάνωσε το πολιτικό της γραφείο με αφορμή την ημέρα της γυναίκας” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Όπως σημειώνει η ΝΔ, “το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται σε συνέχεια των καθημερινών επιθέσεων σε βουλευτές και στελέχη μας και επιβεβαιώνει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι η δήθεν ‘αλληλεγγύη’ των θρασύδειλων τραμπούκων δεν λογαριάζει ούτε θεμελιώδεις πράξεις πραγματικής αλληλεγγύης όπως η αιμοδοσία, και δεύτερον ότι η τοξική ρητορική που μεθοδικά εισάγουν στον δημόσιο διάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ και τα δεκανίκια του στοχεύει αποκλειστικά στο να υποδαυλίσει κοινωνικές εντάσεις”.

“Ο προπηλακισμός ανθρώπων που περίμεναν να δώσουν αίμα για συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη είναι το ύστατο κατάντημα ενός χώρου που βάζει τις ιδεοληψίες του πάνω από την ανθρώπινη αξία. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει την υπόσχεση να ενώσει όλους τους Έλληνες. Και σε αυτή τη δέσμευση μένουμε προσηλωμένοι καλώντας και τα υπόλοιπα κόμματα να προσέλθουν στην ίδια κατεύθυνση” καταλήγει η ανακοίνωση.

«Φώναζαν συνθήματα και χτυπούσαν στο έδαφος τα κοντάρια»

«Διέκοψαν την αιμοδοσία. Διότι μαζί με μένα αποχώρησαν από την Πλατεία και συμπολίτες μας οι οποίοι περίμεναν να δώσουν αίμα. Δημιούργησαν συνθήκες τέτοιες ώστε αρκετοί αιμοδότες να επιλέξουν να φύγουν και μετά από δική μου προσπάθεια κάποιοι εξ αυτών επανήλθαν στον χώρο» ανέφερε για το περιστατικό στο tempo24.news η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Απαντώ σε όσα υποστηρίζουν όσες και όσοι συμμετείχαν σε αυτή την κίνηση, πως αλληλεγγύη είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι καθαρά πράξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και γι’ αυτό το λόγο βρεθήκαμε όλες στην Πλατεία Γεωργίου» τόνισε.

Η βουλευτής Αχαΐας σημείωσε πως είχε ενημερώσει τις Αστυνομικές Αρχές για την εκδήλωση αιμοδοσίας που διοργάνωσε την Δευτέρα και υπογράμμισε οτι επέλεξε να φύγει την ώρα της έντασης, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή για να δώσουν αίμα. «Έφτασαν στο σημείο όπου βρισκόμαστε σε απόσταση πέντε μέτρων. Φώναζαν συνθήματα και χτυπούσαν στο έδαφος τα κοντάρια» είπε προσθέτοντας με έμφαση πως δεν εκφοβίζεται από κανέναν.

