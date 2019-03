Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ανατρεπτικοί δημιουργοί, πρωτότυπα αφιερώματα, 178 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και 49 μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 50 μεγάλου μήκους και 31 μικρού μήκους ελληνικές παραγωγές, η Αγορά Ντοκιμαντέρ και μια σειρά από ξεχωριστές παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτές και πολλές άλλες κινηματογραφικές εκπλήξεις μας περιμένουν στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει για άλλη μια χρονιά την συναρπαστική τέχνη του ντοκιμαντέρ.

Οι προβολές θα γίνονται όπως κάθε χρόνο στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας στην πλατεία Αριστοτέλους και στις αίθουσες Τώνια Μαρκετάκη, Φρίντα Λιάππα, Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο Δημοτικό Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Συκεών. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τα τρία επίσημα trailers της διοργάνωσης επιμελήθηκε ο Φραγκίσκος Φαντόπουλος (animation: Φιλίπ Σαρπεντιέ).

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο Ολύμπιον, με το ντοκιμαντέρ Μαριάν & Λέοναρντ: Λόγια αγάπης του Νικ Μπρούμφιλντ, που αφηγείται ένα μεγάλο έρωτα: αυτόν του Λέοναρντ Κοέν με την νορβηγίδα μούσα του Μαριάν Ιλέν. Διαβάστε εδώ

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Το 21ο ΦΝΘ ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Μαρτίου 2019 στο Ολύμπιον με ένα ντοκιμαντέρ που υμνεί τη δύναμη της γυναίκας: το φιλμ Maiden του Άλεξ Χολμς που ξετυλίγει το χρονικό ενός παράτολμου θαλάσσιου άθλου γένους θηλυκού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 10 ντοκιμαντέρ -δύο εκ των οποίων ελληνικά- που διαγωνίζονται για τον «Χρυσό Αλέξανδρο» με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Το νέο Διαγωνιστικό τμήμα ντοκιμαντέρ VR/Virtual Reality φέτος φιλοξενείται στους χώρους του Φεστιβάλ και συγκεκριμένα στο Μουσείο Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α΄, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακαλύπτουμε όσα μας ενώνουν με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από ντοκιμαντέρ που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Περιβάλλον, τη Μνήμη και την Ιστορία, την Πολιτική, τη Μουσική, το Σινεμά και άλλες τέχνες, ιστορίες από όλο τον κόσμο («Ανθρώπινη κατάσταση»), το φαγητό (Food vs. Food), πειραματικές προτάσεις (>>Film Forward), καθώς και τα παιδιά και τους εφήβους (Docs for Kids).

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με τα ζώα μέσα από το αφιέρωμα ««Γιατί να κοιτάζουμε τα ζώα;» που εμπνέεται από το ομώνυμο δοκίμιο του ριζοσπάστη διανοούμενου Τζον Μπέρτζερ (1926-2017) και παρουσιάζει μια επιλογή αιχμηρών ντοκιμαντέρ. Διαβάστε εδώ

Ανακαλύπτουμε τη μαγεία των εικόνων του κινέζου Γουάνγκ Μπινγκ, μέσα από το αφιέρωμα στο έργο του που χαρτογραφεί σε real time στιγμές από τη σύγχρονη Κίνα, δίνοντας βήμα στους απόκληρους της κοινωνίας.

Υποδεχόμαστε τον αυστριακό καλλιτέχνη Γκούσταβ Ντόιτς με αφορμή το αφιέρωμα στο πειραματικό κινηματογραφικό σύμπαν του, μια απρόσμενη σύνθεση που φέρνει κοντά το χθες και το σήμερα του σινεμά.

Διερευνούμε το φαινόμενο της γραφειοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα, μέσα από πέντε ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στο αφιέρωμα «Σε μια κόλλα χαρτί», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

CARTE BLANCHE ΣΤΟΝ ΛΟΥΙ ΨΥΧΟΓΙΟ

Το 21ο ΦΝΘ δίνει carte blanche στον βραβευμένο με Όσκαρ ελληνικής καταγωγής αμερικανό σκηνοθέτη Λούι Ψυχογιό και τον καλωσορίζει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει τα αγαπημένα του ντοκιμαντέρ και θα συνομιλήσει με το κοινό. Παράλληλα, ο δημιουργός θα τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά του στον κινηματογράφο και θα παραστεί στην ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ του The Cove (2009), που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Η Αγορά Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ, τόπος συνάντησης και συνεργασιών για επαγγελματίες του σινεμά από όλο τον κόσμο, προτείνει, μεταξύ άλλων:

Τα Docs in Progress: 10 ταινίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο σε στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους

430 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και ρεκόρ συμμετοχής των ελληνικών ντοκιμαντέρ που φέτος φτάνουν τα 99 στην Αγορά Ντοκιμαντέρ

Το καθιερωμένο ραντεβού Docs In Thessaloniki / Pitching Forum 2019 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN.

To εργαστήριο προώθησης ντοκιμαντέρ Moving Docs για τους επαγγελματίες του χώρου