Η άνοδος και η πτώση του Γουάινστιν – Nτοκιμαντέρ του BBC

Το «οριστικό» ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση – μετά τις δεκάδες κατηγορίες για άσκηση σεξουαλικής βίας εκ μέρους του – του κινηματογραφικού παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν ανακοίνωσε, το BBC.

Σύμφωνα με το The Hollywοod Reporter στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ θα υπάρχουν συνεντεύξεις πολλών από τις ηθοποιούς που αποκάλυψαν την ειδεχθή συμπεριφορά του Γουάινστιν.

Παραγωγός του ντοκιμαντέρ για το BBC Two – αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2018 – θα είναι η Lightbox (γνωστή από τα «Searching for Sugar Man» και «Man on Wire»). Προσωρινός τίτλος είναι «Weinstein», και το ντοκιμαντέρ θα διερευνά τις δυναμικές εξουσίας και ισχύος στο Χόλιγουντ που υποθάλπουν τέτοιες συμπεριφορές για δεκαετίες, πριν κάποιος αποφασίσει να μιλήσει δημόσια.

«Μέσα από την αφήγηση της ασυνήθιστης ιστορίας ανόδου και πτώσης του Γουάινστιν, αυτή η ταινία θα πάει στην καρδιά των μεγάλων ερωτημάτων που βρίσκονται στον πυρήνα του σκανδάλου» υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Lightbox. «Πώς, με αυτήν τη συμπεριφορά, την έβγαζε καθαρή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γουάινστιν, τι αποκαλύπτει η ιστορία του σχετικά με το πώς άνδρες με εξουσία λειτουργούσαν στο Χόλιγουντ και αλλού, και κατά πόσον αυτό θα είναι σημείο καμπής όσον αφορά τη μεταχείριση γυναικών σε εργασιακό χώρο» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Από τη μεριά του, ο Πάτρικ Χόλαντ του BBC Two δήλωσε ότι «το σπάσιμο της σιωπής για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν είναι σημείο καμπής για τις βιομηχανίες καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Η Ούρσουλα είναι μια λαμπρή κινηματογραφίστρια και είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να συνθέσει το ψηφιδωτό του πώς (σσ. ο Γουάινστιν) έκανε κατάχρηση της ισχύος του και της θέσης του».

