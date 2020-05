Αλ.Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης ενισχύει με χρήματα τα ΜΜΕ που τον λιβανίζουν και δίνει στους καλλιτέχνες ξεροκόμματο

Παρέμβαση στην εκπομπή του Νίκου Ξυδάκη στο σταθμό «Στο Κόκκινο» για το ζήτημα της επιβίωσης των καλλιτεχνών έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

«Η τέχνη δεν είναι μια υπόθεση πολυτελείας, είναι βασικό στοιχείο της ζωής μας, της ύπαρξής μας, της δυνατότητας να σταθούμε ψυχολογικά υγιείς και όρθιοι, να εμπνευστούμε», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», με αφορμή την Ημέρα Δράσης #save_art από τον «105,5 Στο Κόκκινο» και την «Αυγή» για την στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για απουσία σχεδίου για στήριξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων του Πολιτισμού, αλλά και γενικότερα για τις κινήσεις της που αφορούν στην οικονομία. Σχολιάζοντας σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «περιβαλλοντοκτόνο» νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να γίνει ευκαιρία αυτή η κρίση για να γυρίσουμε, στο όνομα της ανάπτυξης που χάνεται, σε πολιτικές που καταστρέφουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, το περιβάλλον μας».

«Αναδεικνύεται πια ένα αίτημα το οποίο δεν μπορεί να το παραβλέψει η κυβέρνηση και είναι ίσως η αρχή για να αρχίσουν σιγά-σιγά να αναδεικνύονται τα μεγάλα προβλήματα αυτής της κρίσης, στον βαθμό που δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να αντιμετωπιστούν», είπε. Πρόσθεσε ότι το ένα ζήτημα είναι η «αποσπασματική αντιμετώπιση, δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει το «βλέποντας και κάνοντας» και μια προσπάθεια όλη αυτή η ερασιτεχνική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης να καλυφθεί από ένα πέπλο επικοινωνιακής ομίχλης». Επισήμανε ότι αυτό που βιώνει ο κόσμος του Πολιτισμού το βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι. Είπε ότι στην περίπτωση των ανθρώπων της τέχνης η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για το τι ρόλο παίζει αυτός ο κόσμος στην κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας παρέπεμψε στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο που νωρίτερα είχε φιλοξενηθεί στην ίδια συχνότητα: «Τα λέει όλα, ότι η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει προεκλογικά για τον πολιτισμό, την τέχνη και τους ανθρώπους της και γι’ αυτό δεν εφαρμόζει τίποτα μετεκλογικά και όταν ήρθε αυτή η κρίση τα έθαψε όλα κάτω απ’ το χαλάκι». «Θέλουν», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, «τους ανθρώπους του πολιτισμού για να βγάζουν φωτογραφίες και να τις αναπαράγουν, για να τραγουδούν ενίοτε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου παγιδεύοντας τους κι αυτούς σε επικοινωνιακά σόου, τους θέλουν για να εκμεταλλεύονται τη δημοφιλία τους, αλλά δεν έχουν στρατηγική, σχέδιο, όραμα». «Το κρίσιμο, που ο μεγάλος Ξαρχάκος είπε, είναι ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει άποψη και όραμα», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού είναι χιλιάδες, πάρα πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να ενταχθούν στο επίδομα γιατί δεν είχαν ενεργή σύμβαση. Επέκρινε το υπουργείο Πολιτισμού ότι έχει ανακοινώσει «πενιχρό» για τις ανάγκες ποσό ως πρόσθετη χρηματοδότηση. Ποσό «που δεν επαρκεί ούτε καν για να αναπληρώσει το ποσό που η σημερινή κυβέρνηση περιέκοψε από τον προϋπολογισμό για το 2020 σε σχέση με τα χρήματα που δίνονταν από το 2019».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε έγκαιρα το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι» που προέβλεπε τη δυνατότητα όλος αυτός ο κόσμος και οι «αόρατοι» να μπορέσουν να στηριχθούν και να μείνουν όρθιοι, είτε μέσω της επιδότησης της εργασίας είτε μέσω διαδοχικής κατανομής κοινωνικών μερισμάτων ύψους 1,5 δισ., για να καλυφθεί αυτός ο κόσμος μέχρις ότου μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Σχολίασε πως η κυβέρνηση «όχι μόνο δεν έκατσε να συζητήσει αυτές τις προτάσεις, αλλά τις υποτίμησε και τις σνόμπαρε, ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε περιπαικτικά και στο τέλος μας είπε ότι δεν έχουμε λεφτόδεντρα». Πρόσθεσε ότι το «μαξιλάρι» που «προνοητικά αφήσαμε στην ελληνική οικονομία για να μπορέσει να κρατηθεί όρθια σε μια ώρα ανάγκης, δεν είναι «λεφτόδεντρα» αλλά πραγματικά χρήματα και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης τι θα τα κάνει, γιατί δεν υιοθετεί στρατηγική εμπροσθοβαρούς και οριζόντιας στήριξης της κοινωνίας, ώστε να περάσουμε τη μπόρα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες». «Όταν έχεις χρήματα, όταν η ΕΕ έχει αναστείλει το Σύμφωνο Σταθερότητας, όταν δεν σου έχει στόχους για το 2020, τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική του βλέποντας και κάνοντας;», ρώτησε ο κ. Τσίπρας. Έκανε λόγο, παράλληλα, για στρατηγική «της σιωπής των αμνών, δια του ελέγχου των ΜΜΕ, έχοντας ξοδέψει -χωρίς στοιχειώδη διαφάνεια και λογοδοσία- πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που συζητά να δώσει στους καλλιτέχνες».

Τσίπρας: Ο Πολιτισμός είναι η Ελλάδα που μας κάνει καλύτερους

«Ο Πολιτισμός είναι η Ελλάδα που μας κάνει καλύτερους», αναφέρε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό.

«Οι άνθρωποι του Πολιτισμού δεν είναι αόρατοι. Έχουν φωνή, έχουν κίνηση, έχουν υπόσταση έχουν ζωή, όπως όλοι μας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα παρέμβει στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», με αφορμή την Ημέρα Δράσης #save_art από τον «105,5 Στο Κόκκινο» και την «Αυγή» για τη στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/tsipras-o-politismos-einai-i-ellada-pou-mas-kanei-kalyterous

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

Παρέμβαση στο Ρ/Σ «Στο Κόκκινο» για τη στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό Συνολικά, υπάρχει μια αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης από τη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο σημερινός Πρωθυπουργός δεν είχε κάτι να πει προεκλογικά για τον Πολιτισμό, την τέχνη και τους ανθρώπους του, γι' αυτό και δεν εφαρμόζει και κάποιο σχέδιο μετεκλογικά. Δεν έχουν στρατηγική, σχέδιο και όραμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγκαιρα, από την αρχή της κρίσης, κατέθεσε το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι» το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα στήριξης των εργαζομένων. Μέσα από την επιδότηση της εργασίας και από τη διαδοχική κατανομή κοινωνικών μερισμάτων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να κατανοήσει ότι ο Πολιτισμός και οι άνθρωποί του, το πολιτιστικό προϊόν, δεν είναι είδος πολυτελείας αλλά κοινωνική ανάγκη.Παρέμβαση στην εκπομπή του Νίκου Ξυδάκη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» με αφορμή την Ημέρα Δράσης για τη στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό. #save_art #SupportArtWorkers Gepostet von Alexis Tsipras am Dienstag, 5. Mai 2020

στους καλλιτέχνες ξεροκόμματο