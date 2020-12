2500 νεκροί από κορωνοϊό σε μία ήμερα στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Παρασκευή, για δεύτερη συναπτή μέρα, νέο ρεκόρ μολύνσεων κορωνοϊού μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών, με τουλάχιστον 225.201 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν πάνω από 2.500 θάνατοι εξαιτίας της Covid-19, κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης και εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Οι ΗΠΑ, αντιμέτωπες με τρομακτική έξαρση της πανδημίας εδώ και αρκετές εβδομάδες, ξεπέρασαν τρεις φορές το όριο των 200.000 κρουσμάτων μέσα σε μια ημέρα τον περασμένο μήνα.

Ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας και αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι οι μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών την περασμένη εβδομάδα για τη γιορτή των Ευχαριστιών θα προκαλούσαν ραγδαία άνοδο κρουσμάτων.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον συχνά το όριο των 2.000 την ημέρα, όπως την άνοιξη, στην κορύφωση της πανδημίας.

Ο αριθμός των εισαγωγών ασθενών με την Covid-19 στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, συνεχίζεται επίσης να αυξάνεται, ειδικά στις τέσσερις πολυπληθέστερες πολιτείες (Καλιφόρνια, Φλόριντα, Νέα Υόρκη, Τέξας), σύμφωνα με το Covid Tracking Project.

Ο μέχρι σήμερα απολογισμός της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που υφίσταται μακράν το πιο σκληρό πλήγμα από αυτή σε απόλυτα μεγέθη, ανέρχεται σε πάνω από 278.000 νεκρούς επί συνόλου 14,3 εκατομμυρίων μολύνσεων.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/ipa-neo-arnitiko-rekor-me-pano-apo-225000-krousmata-kai-2500-thanatous-se-24-ores

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram