237 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης του ιού στην χώρα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1155 νέα κρούσματα του κορωνοϊου στη χώρα, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 128710, εκ των οποίων το 52.5% άνδρες.

5171 (4.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 37197 (28.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των 1155 νέων κρουσμάτων, ενώ από αυτά 9 είναι εισαγόμενα και 8 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Αττική 251

Αιτωλοακαρνανία 9

Αργολίδα 2

Αρκαδία 2

Αχαΐα 13

Βοιωτία 6

Γρεβενά 5

Δράμα 20

Έβρου 31

Εύβοια 1

Ηλεία 2

Ημαθία 37

Ηρακλείου 10

Θάσου 1

Θεσσαλονίκης 237

Ιωαννίνων 5

Καβάλας 21

Καλύμνου 5

Καρδίτσας 53

Κέρκυρας 2

Κεφαλλονιάς 2

Κιλκίς 34

Κοζάνης 47

Κορινθίας 12

Κω 2

Λακωνίας 4

Λάρισας 28

Λέσβου 13

Λευκάδας 1

Μαγνησίας 65

Μεσσηνίας 4

Νήσων 3

Ξάνθης 26

Πέλλας 22

Πιερίας 36

Πρέβεζας 1

Ροδόπης 16

Σάμου 1

Σερρών 50

Τρικάλων 19

Φθιώτιδας 14

Φλώρινας 5

Χαλκιδικής 7

Χανίων 3

Χίου 5

Υπό διερεύνηση 13

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/o-xartis-koronoiou-se-ellada-251-nea-krousmata-attiki-237-thessaloniki-lista

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram