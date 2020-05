Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Διαρκές τέλμα ή αρχή του τέλους; Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με την απόφαση του ΓΟΣΔ

Του Γιώργου Γιαννόπουλου*

Eν μέσω των τρεχουσών συνθηκών έκτακτης ανάγκης που δοκιμάζουν τις αντοχές της παγκόσμιας κοινότητας και ανοίγουν ένα, μάλλον πρωτοφανές ως προς την έκταση του αναθεωρητισμού του, πλαίσιο συζητήσεως γύρω από την εν τοις πράγμασι ιεράρχηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, που τεκμαίροντο έως σήμερα ως απολύτως, εν συνόλω, συνυφασμένα με τη λειτουργία του σύγχρονου κράτους δικαίου, η απόφαση του Γ.Ο.Σ.Δ. ήλθε να προκαλέσει περαιτέρω έντονα ερωτήματα και ανησυχίες γύρω από ένα ζήτημα που εδώ και καιρό απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη κάθε κράτους μέλους. Το ζήτημα της δημιουργίας όλων εκείνων των προϋποθέσεων, σε όλες τις διαστάσεις της πολυεπίπεδης λειτουργίας της Ε.Ε., που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον καταλύτη ώστε να δοθεί ώθηση στο τελματωμένο προ πολλού – ιδίως για τις κοινωνίες των κρατών μελών – όραμά της.

Το Γ.Ο.Σ.Δ. έθεσε στο μικροσκόπιό του το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ( QE) που εφήρμοσε, με απόλυτη αποτελεσματικότητα, κατά την περίοδο 2015-2019, η Ε.Κ.Τ. Απόλυτη αποτελεσματικότητα, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η ένταση και η απρόβλεπτη έκταση που θα μπορούσε να λάβει η κρίση εκείνης της περιόδου, που ναι μεν δεν είχε απολύτως ίδια χαρακτηριστικά με την τρέχουσα υγειονομική, ωστόσο και εκείνη διαμόρφωνε, εν πολλοίς, συνθήκες έκτακτης κατάστασης για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης των κρατών μελών της Ε.Ε., που θα μπορούσαν να οδηγήσουν συνδυαστικά σε ευρύτατη αποσάθρωσή τους. Επίσης διότι και αυτό αποτελούσε ένα νέο εργαλείο, του οποίου η επιτυχής χρήση δε νοείτο, a priori, ως δεδομένη.

Το Γ.Ο.Σ.Δ. απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Ε., ως απολύτως αρμόδιο δικαστήριο για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, σε σχέση με την εναρμόνιση του προγράμματος με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Και αυτό έχει ασφαλώς τη σημασία του, υπό το πρίσμα, εν γένει, ότι δεν παρίσταται καν αναγκαία τυχόν προδικαστική παραπομπή στο μέτρο που, αφ’ ενός, η ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. κείται πέραν συζητήσεως, σε σημείο ώστε να μην υφίσταται ουδεμία εύλογη αμφιβολία ως προς την επίλυση ενός ζητήματος, αφ’ ετέρου η υιοθετηθείσα λύση φαντάζει ως εύλογη και για τα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών ( βλ. Υπόθ. 283/81 Cilfit). Υπό την εκδοχή αυτή η αποστολή του προδικαστικού ερωτήματος νοηματοδότησε την εύλογη αμφιβολία του Γ.Ο.Σ.Δ. σε σχέση με την ερμηνεία των διατάξεων του Ε.Δ., περαιτέρω όμως ( κατ’ ορθή ερμηνεία) και την απτή ( αυτονόητη) παραδοχή της αρμοδιότητας του Δ.Ε.Ε. ως του θεσμικού εκείνου φορέα που έχει επιφορτιστεί με την εξουσία να διασφαλίζει την εύρυθμη και κυρίως ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες ( βλ. απόφ. της 4-6-2015, C-5/14, Kernkraftwerke Lippe–Ems GmbH κατά Hauptzollamt Osnabrück). Στο πλαίσιο αυτό η εθνική διαδικασία ανεστάλη και ήδη μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, η οποία πράγματι απεφάνθη υπέρ της εναρμόνισης του QE με όλο το πλέγμα των εφαρμοστέων ρυθμίσεων, το Γ.Ο.Σ.Δ. επανήλθε για να αποφασίσει αμετακλήτως.

Η εν συνεχεία εκδοθείσα απόφαση του Γ.Ο.Σ.Δ., όχι μόνο έρχεται σε αντιδιαστολή με τον πυρήνα της ανωτέρω κινηθείσης διαδικασίας παραπομπής ( διότι δε νοείται παραπομπή προς επίλυση ζητήματος και εν συνεχεία ουσιώδης απόκλιση από το περιεχόμενο της απόφασης που το επιλύει), αλλά, κυρίως, θέτει, το πρώτον, σε αμφισβήτηση την ίδια την εξουσία του Δ.Ε.Ε. ως προς τη διαπίστωση της, παγίως νομολογημένης υπεροχής – άμεσης και ευθείας εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου όπως προεχόντως έχει ερμηνευθεί από αυτό ( βλ. αποφ. 26/62 Van Gend en Loos κ.α.). Αμφιβολία ενδεδυμένη μάλιστα με τη διατύπωση ενός ιδιαίτερα αυστηρού – πρωτοφανούς έντασης – τόνου έναντι του Δ.Ε.Ε. ( ultra vires) σε συνδυασμό με την ιδιάζουσα, σε νομικό και συμβολικό επίπεδο, προέλευσή της από το Ανώτατο Δικαστήριο του κράτους μέλους που αποτελεί την καρδιά της Ε.Ε.

Είναι πασιφανές ότι η απόφαση αυτή καθίσταται προάγγελος πολλαπλών επιπτώσεων σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Σε νομικό επίπεδο, η ευθεία αμφισβήτηση της εξουσίας και της έκτασης της αρμοδιότητας του Δ.Ε.Ε. δημιουργεί δυσχερώς επανορθώσιμη ρωγμή στην παγιωμένη αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, στο μέτρο που το Δ.Ε.Ε. την έχει οριοθετήσει με ιδιαίτερη αυστηρότητα και απολυτότητα εν σχέση με την επιρροή της στα εθνικά δίκαια. Ειδικώς το Δικαστήριο της Ένωσης όχι μόνο έχει θεμελιώσει τοιαύτη την υπεροχή ακόμα και έναντι των συνταγμάτων των κρατών μελών ( βλ. αποφ. 17/50, Internationale Handelsgesellschaft vs Einfuhr–und Vorratsstelle fur Gertreide und Futtrmittel), όχι μόνο έχει διαπιστώσει ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη στην Ε.Ε. δεν αναιρείται από μονομερείς πράξεις οργάνων των εθνικών κρατών ( βλ. αποφ. 6/64, F. Costa vs E.N.E.L.) αλλά και έχει υποχρεώσει τον εθνικό νομοθέτη να καταργεί διάταξη αντίθετη με το οικοδόμημα των κανόνων της ( βλ. αποφ. 196/77, Amministrazione delle finanze dello stato vs Simmenthal SpA).

Σε πολιτικό επίπεδο, αρχειοθετεί συνοπτικά κάθε περαιτέρω συζήτηση αναφορικά με την αμοιβαιοποίηση του χρέους ( dept mutualisation), μέσω χρήσης εργαλείων προς αυτή την κατεύθυνση, υπό συνθήκες – θεωρητικά – « δημοσιονομικής και νομισματικής ομαλότητας» ανάλογες με αυτές που συνέτειναν στην εφαρμογή του προγράμματος της Ε.Κ.Τ. την επίμαχη περίοδο.

Στην πραγματικότητα όμως η άμεση και ευθεία αμφισβήτηση της έκτασης της δικαιοδοτικής κρίσης του Δ.Ε.Ε. νοηματοδοτεί, στη βάση μίας ( συνειδητής ή υποσυνείδητης) λογικής step by step, τον εκτροχιασμό του ιδίου του ρόλου του ως απόλυτου εγγυητού της εναρμόνισης των εθνικών εννόμων τάξεων με τους κανόνες της Ε.Ε. Διαμορφώνει συνθήκες σταδιακής του μετατροπής από θεσμικό φορέα επιφορτισμένο με την ως άνω ιδιαίτερης σημασίας εξουσία προς επίτευξη ενός, κορυφαίας εμβέλειας, σκοπού, σε συνδιαχειριστή και συνδιαμορφωτή ( …), στην καλύτερη περίπτωση, της εφαρμογής της αρχής της υπεροχής και της άμεσης εφαρμογής των αρχών του δικαίου της Ε.Ε., με τα εθνικά δικαστήρια. Διαφοροποίηση ωστόσο κομβική και ουσιώδης για το μέλλον της ιδίας της Ένωσης, καθώς φαλκιδεύει τον ίδιο το σκοπό που επιτυγχάνει η έως σήμερα απρόσκοπτη υλοποίηση των αποφάσεών του, που είναι ως ελέχθη η ασφάλεια και η εναρμόνιση με το σύστημα κανόνων του δικαίου της Ε.Ε. όλων των εθνικών συνταγματικών τάξεων.

Θα μπορούσε μάλιστα, σε αντίθεση με τις διαρροές περί του ότι η απόφαση αυτή, δήθεν, δε διαφοροποιεί επί της ουσίας τη λογική της απόφασης του Δ.Ε.Ε. – στο μέτρο που απλά ζητείται από την Ε.Κ.Τ. εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 3 μηνών να δικαιολογήσει τη συμβατότητα του QE με την αρχή της αναλογικότητας στη βάση της διασφάλισης της εύλογης ισορροπίας νομισματικής και οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ Ε.Κ.Τ και κρατών μελών ( και άρα των συνταγματικών τους τάξεων) – να αντιτείνει ένα καταλυτικό επιχείρημα. Στο μέτρο ιδίως που, παρά την ήδη σαφώς διατυπωμένη κρίση του Δ.Ε.Ε. επί του προδικαστικού ερωτήματος του Γ.Ο.Σ.Δ., ζητείται, σε περίπτωση μη εκτέλεσης από την Ε.Κ.Τ., η μη συνδρομή των εθνικών αρχών στην εφαρμογή των πράξεων της, και η υλοποίηση ενεργών δράσεων προς την αποδόμησή τους, το Δ.Ε.Ε., όχι φυσικά ευθέως αλλά εκ της συνδυαστικής εκτίμησης των ανωτέρω και της επιρροής τους στον πυρήνα της εξουσίας του να διασφαλίζει την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, μετατρέπεται, δυνητικά, από κορυφαίο θεσμικό φορέα, σε φορέα του οποίου βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας προσιδιάζουν σε αυτά διοικητικού οργάνου, οι πράξεις και οι αποφάσεις του οποίου ελέγχονται, νόμω και ουσία, από τα αρμόδια δικαστήρια (…). Πως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει την πρωτοφανή αμφισβήτηση της κρίσεώς του καθ’ ο μέρος, παρότι απαντά σαφώς επί του προδικαστικού ερωτήματος οριοθετώντας το περίγραμμα της τελικής κρίσης του εθνικού δικαστηρίου, τίθεται στο μικροσκόπιο του ελέγχου του. Αυτομάτως είναι προφανές ότι το εθνικό δικαστήριο προκαλεί ρωγμή στο σύστημα εφαρμογής των κανόνων της Ε.Ε. αφού εξαρτά την ισχύ και άμεση υλοποίησή τους όχι, προεχόντως, από το Δ.Ε.Ε., αλλά από τα εθνικά δικαστήρια που, αίφνης, δύνανται να υπεισέλθουν στο σκληρό πυρήνα των δικαιοδοτικών κρίσεων των αποφάσεων του Δ.Ε.Ε. και να τις επηρεάσουν ουσιωδώς ως προς την υλοποίησή τους.

Δε μπορεί τέλος να μη σχολιάσει κανείς δηκτικά την εξαίρεση που διατυπώθηκε αναφορικά με το τρέχον πλέγμα πράξεων της Ε.Κ.Τ., χάριν της αντιμετώπισης της σοβούσας υγειονομικής κρίσης, στο μέτρο που, πίσω από την « αθώα» και συμβατή με το εύρος και την έκταση της κρίσης, εκφορά της, υποκρύπτεται η σκοπιμότητα της δυνατότητας ευχερούς ενίσχυσης κρατικών επιχειρήσεων ( βλ. εθνικούς αερομεταφορείς κ.α.) χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι άγει σε νόθευση των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε. Η στάθμιση της συμβατότητας των κανόνων του ενωσιακού δικαίου με τις διατάξεις της εσωτερικής έννομης τάξης, και όχι το αντίστροφο, επαφιόμενη στην κρίση εθνικών δικαστηρίων, με την επίκληση του προηγουμένου της απόφασης του Γ.Ο.Σ.Δ., ίσως είναι η αρχή της τελευταίας πράξης του δράματος. Κατόπιν των ανωτέρω, η κρίση περί του ότι η Ένωση, μέσω της αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων, βρίσκει πάντα το δρόμο προς την κατεύθυνση της πραγματικής, έστω και με δειλά και αργά βήματα, ενοποίησης, καθίσταται απολύτως επισφαλής. Η απόφαση του Γ.Ο.Σ.Δ., εκδοθείσα με όρους πρόταξης των κανόνων της εσωτερικής έννομης τάξης, σηματοδοτεί τη δυνατότητα και κάθε άλλου κράτους μέλους να άρει μονομερώς την εφαρμογή αποφάσεων του Δ.Ε.Ε, που, κατά την κρίση του δικού του ανώτατου δικαστηρίου, αντιβαίνουν στο εσωτερικό σύστημα κανόνων.

Η ανάγκη υλοποίησης συγκεκριμένων και άμεσων δράσεων προς την επαναφορά στην τάξη κρατών μελών, εθνικών αρχών και φορέων που κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή φαντάζει ως conditio sine qua non ως προς τη διασφάλιση της ίδιας της συνοχής της Ένωσης. Και μάλιστα με τον ιδιαίτερο συμβολισμό που θα εκπέμψει η εν θέματι επαναφορά, εφόσον ξεκινήσει από το κράτος μέλος που αποτελεί τον ηγέτη του σκληρού της πυρήνα. Κατόπιν μπορεί να αναγεννηθεί η ελπίδα για την Ε.Ε. Έστω και αν, ακόμα και από το σημείο αυτό μέχρι την ενηλικίωσή της, φαίνεται πως υπάρχει άπλετος χρόνος.

* Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας