1o Διεθνές Θερινό Σχολείο «Μαθαίνοντας από Σήματα, Εικόνες και Βίντεο» στο ΑΠΘ

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεξεργασίας Σήματος – European Association For Signal Processing (EURASIP) συμπράττει με την Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Εικόνας και Ψηφιακών Μέσων – Greek Association for Processing and Digital Media (GAIPDM), μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Αναγνώρισης Προτύπων – International Association for Pattern Recognition (IAPR), και το ΑΠΘ και διοργανώνουν το 1o Διεθνές Θερινό Σχολείο «Μαθαίνοντας από Σήματα, Εικόνες και Βίντεο».

To Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 15 έως την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, καθώς και σε νέους επιστήμονες που αποφοίτησαν πρόσφατα, αλλά και σε επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Η γλώσσα διεξαγωγής του είναι η αγγλική, ενώ μέσα από τις διαλέξεις που θα δοθούν, στόχος είναι να μυηθούν οι συμμετέχοντες στο σύνολο των σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών μέσων (περιεχόμενο που εξάγεται από ήχο, εικόνες, βίντεο, γραπτό ή προφορικό λόγο και βιοσήματα). Για την ανάλυσή τους απαιτείται εξειδίκευση σε πεδία όπως: Τεχνητή Όραση, Μηχανική Μάθηση/Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία Σήματος, Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα τεχνικές Βαθιάς Μάθησης.

Εκτός από τις διαλέξεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε εργαστήρια (hands-on workshops), σε διαγωνισμούς λογισμικού (hackathons), για την απόκτηση εμπειρίας, και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές περιοχές της επεξεργασίας και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, που εξάγονται από πολυμέσα, κοινωνικά δίκτυα και το web. Επιπρόσθετα, μπορούν να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και σχέδια με αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και να συζητήσουν κατ’ ιδίαν με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς.

Εισηγητές:

Πέτρος Μαραγκός , Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ιωάννης Πήτας , Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Αναστάσιος Τέφας , Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Νικόλαος Νικολαΐδης , Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας , Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Κωνσταντίνος Ν. Πλατανιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, στον Καναδά

Διοργανωτές των Hackathons:

Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος , Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Μυρσίνη Ντέμη , Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ. Γιώργος Καρανταΐδης , Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Γιάννης Σαρρίδης , Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Εμμανουήλ Γιονανίδης , Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

, Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης , Ερευνητής Α’ Βαθμίδας στο Ι.Π.ΤΗΛ. του E.Κ.Ε.Τ.Α., Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Πολυμέσων του Ι.Π.ΤΗΛ.

, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας στο Ι.Π.ΤΗΛ. του E.Κ.Ε.Τ.Α., Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Πολυμέσων του Ι.Π.ΤΗΛ. Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του E.Κ.Ε.Τ.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ο Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Κωνσταντίνος Ν. Πλατανιώτης, θα δώσει επίσης διάλεξη με θέμα «Machine Learning in Engineering: Panacea or Deep Trouble?», η οποία είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η διάλεξη εντάσσεται στη Σειρά Διαλέξεων Διακεκριμένων Ομιλητών «Λέων ο Μαθηματικός» του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Για εγγραφές ως τις 20 Ιουνίου 2019

Κόστος εγγραφής μελών της EURASIP: 80 €

Κόστος εγγραφής για μη μέλη της ΕURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 130€

Κόστος εγγραφής νέων ερευνητών (ως 2 έτη από τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος) – μελών της EURASIP: 50 €

Κόστος εγγραφής για νέους ερευνητές (ως 2 έτη από τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος) που δεν είναι μέλη της EURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 100 €

Κόστος εγγραφής φοιτητών – μελών της EURASIP: 40 €

Κόστος εγγραφής για φοιτητές που δεν είναι μέλη της EURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 70 €

Για εγγραφές μετά τις 20 Ιουνίου 2019

Κόστος εγγραφής μελών της EURASIP: 100 €

Κόστος εγγραφής για μη μέλη της ΕURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 150€

Κόστος εγγραφής νέων ερευνητών (ως 2 έτη από τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος) – μελών της EURASIP: 60 €

Κόστος εγγραφής για νέους ερευνητές (ως 2 έτη από τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος) που δεν είναι μέλη της EURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 110 €

Κόστος εγγραφής φοιτητών – μελών της EURASIP: 40 €

Κόστος εγγραφής για φοιτητές που δεν είναι μέλη της EURASIP με προσθήκη του τέλους εγγραφής στη EURASIP: 70 €

Εγγραφές στον σύνδεσμο:

https://gaipdm-schools.web.auth.gr/registration/

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή στην Καβάλα και τη Θάσο.

