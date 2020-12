163 νέα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης των κρουσμάτων στην Ελλάδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 639 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 125173, εκ των οποίων το 52.6% άνδρες.

5126 (4.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 35741 (28.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Αναλυτικότερα:

– 15 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

– 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

– 184 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

– 163 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

– 3 κρούσματα στην Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

– 17 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

– 15 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

– 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

– 22 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου

– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

– 27 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

– 19 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

– 9 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

– 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

– 24 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

– 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

– 8 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

– 15 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

– 6 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

– 7 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

– 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

– 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

10 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/o-xartis-koronoiou-se-ellada-184-nea-krousmata-se-attiki-163-thessaloniki-lista

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram