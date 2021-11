11/11 Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης: «Ο κόσμος άλλαξε! Ώρα για επίθεση!»

Της Άννας Νικηφορίδου*

Με αφορμή την εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της Επιτροπής Εργασιακών, Νομικών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών θεμάτων καθώς και των Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επιμελητηρίου, που πραγματοποιείται την Πέμπτη στις 11 Νοεμβρίου στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, με τίτλο «Ασφάλιση, μια πράξη αγάπης, Insurance Story telling», αποφάσισα να αναζητήσω την ιστορικότητα του όρου ασφάλισης και του τρόπου εργασίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών εταιριών τους τελευταίους δύο αιώνες.

Κυριολεκτικά, είναι η πρώτη φορά, που στο συγκεκριμένο επάγγελμα, ο μεγαλύτερος εχθρός καταπολεμάται.

Ποιος είναι αυτός; Μα φυσικά, ο χρόνος!

Μια τυπική ημέρα ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ενός επιχειρηματία, ενός πωλητή, πάντοτε περιελάμβανε μέσα τις λέξεις μετακίνηση, συνάντηση, νεύρα από οδήγηση και ότι άλλο μπορεί να χωρέσει κάποιος σε δώδεκα παραγωγικές ώρες της ημέρας.

Σήμερα, η λέξη αυτή αντικαταστάθηκε από τη φράση «ηλεκτρονικό γραφείο», τηλεδιάσκεψη, ραντεβού μέσω κάποιας πλατφόρμας, με αποτέλεσμα η ημέρα επιτέλους να μεγαλώνει και να γίνεται πιο παραγωγική.

Ο τόπος, έχει μικρή σημασία, έως και μηδαμινή, ενώ ένα μεγάλο μέρος των υποψήφιων προς ασφάλιση οικογενειών και επαγγελματιών, εμφανίζεται μπροστά στο Ασφαλιστικό Σύμβουλο, μέσω της τεχνολογίας, όπως π.χ. τα social media.

Οι ανάγκες πλέον, είναι ακόμα μεγαλύτερες και περισσότερες. Ο καιρός έχει αλλάξει, στέλνοντας καύσωνες, ικανούς και για τις μεγαλύτερες φωτιές, ακόμα και στο κέντρο ενός αστικού ιστού, καθώς και παγωνιές και πλημμύρες, που όμοιές της δεν είχαμε ξαναδεί έως τώρα.

Η πρόσβαση προς καλύτερες δομές υγείας, έχει γίνει περισσότερο από επιτακτική ανάγκη, καθώς το δημόσιο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το θηρίο που λέγεται κορονοϊός και αύριο ποιός ξέρει τι άλλο. Διαχρονική ανάγκη και η εξασφάλιση της οικογένειας, από τους κύριους εισοδηματίες του σπιτιού.

Και όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και σε αυτόν, ήρθε η ώρα ο Επαγγελματίας να βγει στην επίθεση. Μετά από δώδεκα χρόνια οικονομικών και υγειονομικών κρίσεων, ήρθε η ώρα της επένδυσης σε λειτουργικά σημεία των επιχειρήσεων. Αλλαγή φιλικότερη προς το περιβάλλον και τον ψηφιακό κόσμο, επικοινωνία με τον τρόπο που ταιριάζει στην αγορά- στόχο, που αποτελείται κυρίως από Μillennials και πάνω απ’ όλα, σωστότερη διαχείριση χρόνου, καθώς «Βusiness is fun, when fun is not business!».

Κυρίως όμως, προέχει η μετάδοση της πεποίθησης και η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα, πως η ασφάλιση δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επιτακτική και αδήριτη ανάγκη για όλους μας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης λοιπόν, διοργανώνει αυτή την εξαιρετική εκδήλωση την Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και αρμόδιο σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, κ. Χρ.Σταϊκούρα.

Η «υβριδικότητα» της εκδήλωσης, καθώς θα μεταδοθεί και μέσω των λογαριασμών Facebook και Youtube του Επιμελητηρίου, δείχνει και τη νέα εποχή, που δεν έρχεται, αλλά ήρθε. Έφτασε, λοιπόν η στιγμή, να βγούμε στην επίθεση!

Αποφθεγματική για την αξία του ασφαλιστικού θεσμού για τις κοινωνίες είναι και η σχετική ρήση του Ουίνστον Τσόρτσιλ:

«Αν μπορούσα, θα έγραφα τη λέξη ΑΣΦΑΛΙΣΗ,

πάνω σε κάθε σπίτι και στο μέτωπο κάθε ανθρώπου» !

* Ασφαλιστικός-Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Financial Planner of Achmea Academy

Μέλος Δ.Σ. του Ε. Ε. Θ., Μέλος Επιτροπής Εργασιακών, Νομικών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεμάτων του Δ. Σ. του Ε. Ε. Θ.