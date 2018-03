Η Μαρία Μπακοδήμου γιορτάζει τα γενέθλιά της – Δε φαντάζεστε πόσο χρονών γίνεται!

Η παρουσιάστρια μπορεί να βρίσκεται για το Power of Loveστη γειτονική χώρα, όμως το πάρτι γενεθλίων της ξεκίνησε μετά τις 12 το βράδυ! Η Μαρία φορώντας ένα μαύρο θεόστενο φόρεμα χορεύει ξυπόλυτη και δείχνει ότι είναι στα καλύτερά της στα 53 της χρόνια. Η παρουσιάστρια πόσταρε ένα βίντεο με τον ξέφρενο χρό της και έγραψε: «Ξεκίνησα να γιορτάζω τα γενέθλια μου. It’s my party and I do what I want to. Tο τραγούδι δεν μου ταιριάζει αλλα Μ αρέσει !! #happybirthday»!

Να τα εκατοστήσει!